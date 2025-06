¡Sorpresa! Juega en Portugal y Universitario daría el batacazo con su fichaje: "Preguntó por..."

Universitario de Deportes lidera el Torneo Apertura 2025 tras sacar un triunfazo ante Ayacucho FC. Los merengues quieren seguir siendo protagonistas esta temporada rumbo al tricampeonato, y en medio del mercado de pases, el equipo crema analiza la llegada de su segundo refuerzo. ¿Quién será?

Universitario tiene el interés el figura que juega en Portugal

Uno de los futbolistas que habitualmente fue convocado a la selección peruana en la era de Jorge Fossati es Jesús Castillo. El mediocampista de Gil Vicente de Portugal tenía chances de arrancar como titular, y en ocasiones también era una importante pieza de recambio. Bajo esa premisa, durante el reciente programa de 'L1 Radio', el periodista Gustavo Peralta informó que la 'U' tiene interés en su posible fichaje.

Universitario podría lograr el fichaje de Jesús Castillo esta temporada

"Me estaban contando, la 'U' preguntó por Jesús Castillo el que juega en Portugal. A Jorge Fossati le encanta, lo ha usado en la selección, considera su juego aéreo, presencia física, puede ser recambio en la volante", precisó el comunicador.

Jesús Castillo: números con Gil Vicente de Portugal

Jesús Castillo no tiene minutos con los 'Gallos' desde marzo de este año cuando por última vez participó del empate (1-1) de su equipo con Estrela Amadora. Su estratega César Peixoto está muy lejos de tenerlo en consideración, motivo por el cual, el ex Sporting Cristal no vería con malos ojos un posible regreso a la Liga 1. En la temporada 2024-25, disputó 18 partidos oficiales. Además no registró goles ni asistencias.

¿Hasta cuándo es el contrato de Jesús Castillo en Gil Vicente?

El contrato del volante Jesús Castillo con Gil Vicente de la Primeira Liga (Portugal) es hasta el 30 de junio de 2027. Su llegada al elenco luso se dio en julio de 2023.

Valor en el mercado de Jesús Castillo

Transfermarkt, prestigioso portal especializado en la venta de futbolistas a nivel mundial señala que el actual valor del mediocampista nacional es de 700 mil euros en el mercado de pases. Sin embargo, durante su mejor etapa con Gil Vicente en el 2023 alcanzó el millón de euros.