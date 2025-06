Fossati sorprende con llamativo calificativo sobre Santamaría tras fichaje: "No tenía..."

Universitario de Deportes no quiere perderle el paso a Alianza Atlético de Sullana que venció a Comerciantes Unidos en la fecha 15 del Torneo Apertura 2025. Por ello, los merengues van a Huamanga con la consigna de quedarse con los tres puntos, y seguir firmes en la tabla de posiciones. Previo a este duelo, Jorge Fossati, entrenador del conjunto crema habló sobre la llegada de Anderson Santamaría.

Jorge Fossati dio firme calificativo a Anderson Santamaría

Tras la fecha FIFA, el 'Nono', habló ante los medios y señaló que más allá del buen momento de sus demás rivales, el grupo está enfocado en ganar sus próximos partidos. A los entrenamientos se sumaron los futbolistas que fueron llamados a la selección peruana, y uno de los jugadores que sorprendió desde hace algunos días, fue 'Santa', de quien el uruguayo calificó como "gran profesional".

Anderson Santamaría llegó a Universitario procedente de la Liga MX

"Se ha integrado notablemente como no tenía dudas que se iba a integrar. Lo conozco bastante y es un gran profesional. Pensamos llevarlo inclusive más progresivo como ha sido necesario", indicó Fossati en una entrevista con GOLPERÚ.

De igual forma, el ex DT de la 'Blanquirroja' resaltó la importancia de que el futbolista de 33 años se haya mantenido en un óptimo estado físico, pues ahora buscará aportar toda su experiencia con la camiseta crema.

"La cantidad de jugadores que tenemos en esa posición no es demasiado grande y él ha podido entrenar por más que hacía tiempo no entrenaba casi a la par de sus compañeros, y eso habla de que todo este periodo no se ha descuidado", acotó el técnico de Universitario de Deportes.

Anderson Santamaría: ¿en qué clubes ha jugado?