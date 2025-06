¡Entre los mejores! Aldo Corzo entró a top histórico de Universitario tras su gol a Ayacucho

Universitario de Deportes es el único líder del Torneo Apertura 2025 tras vencer 1-0 a Ayacucho FC de visita por la fecha 15 del Torneo Apertura 2025. El heroe crema fue Aldo Corzo, que con un cabezazo bien colocado marcó el único tanto del partido en los últimos instantes. Esta anotación ha sido importante para el equipo y para el experimentado zaguero, quien se ha metido entre los mejores en la historia del club.

De acuerdo a datos proporcionados por el periodista Walter Arana y replicados por Gustavo Peralta, el 'Mazo' no solo le dio el triunfo a la 'U' con su tanto, sino que además se ha convertido en el tercer defensor más goleador en 100 años de la institución con 17 'dianas', solo superado por dos leyendas como Pedro Requena y Héctor Chumpitáz.

"Dato del colega Walter Arana: Aldo Corzo es el tercer defensa más goleador en la historia de Universitario de Deportes. Con su gol de hoy ante Ayacucho FC sumó 17 goles en 255 partidos con la camiseta crema", publicó el citado comunicador a través de un post en su red social X (antes llamado Twitter).

Con Aldo Corzo: los defensores más goleadores en la historia de Universitario

Esta conquista contra el elenco ayacuchano le permitió a Corzo superar al lateral derecho Jersson Vásquez y colocarse en el podio de los defensas más goleadores de la historia del club de Ate, además de ponerse a dos de igualar al segundo. Revisa los cinco primeros puesto de esta selecta lista.

Héctor Chumpitaz (1966 - 1975) | 51 goles Pedro Jesús Requena (1986 - 1991) | 19 goles Aldo Corzo (2017 - actualidad) | 17 goles Jersson Vásquez (2017 - 2019) | 16 goles César Adriazola (1977 - 1980) | 15 goles

¿Cómo fue el gol de Aldo Corzo en el triunfo de Universitario?

Los dirigidos por Jorge Fossati no podían vencer la portería de Ayacucho FC en 90 minutos, pero en el tiempo de descuento tuvieron un tiro libre en casi tres cuartos de cancha que fue cobrado por Rodrigo Ureña, quien mandó un centro preciso al área para que el capitán merengue saltara e impactara de cabeza el balón para mandarla a guardar en el arco norte, haciendo esteril la estirada del arquero.

Aldo Corzo se estrenó como goleador este 2025

Es preciso señalar que este gol se ha convertido en el primero que anota Aldo Corzo en la presente temporada con Universitario en 14 encuentros disputados (nueve por Liga 1 y cinco por Copa Libertadores). Además, lo hizo en un momento en el que era uno de los más criticados por la afición a causa de su rendimiento irregular durante este 2025. Por ello, rompió su silencio tras el cotejo, asegurando que aún sigue preparándose para encontrar su mejor nivel

"El fútbol es así, sé cómo es, críticas siempre hay, y es parte de la carrera. Me estoy preparando bien, vine de una lesión, salí de eso para ponerme bien físicamente. Lo que más contento me pone es el equipo, más allá que me critiquen o no. Estamos arriba", declaró en entrevista con L1 MAX.