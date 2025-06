Aldo Corzo rompió su silencio ante críticas tras anotar gol del triunfo de la U: "Es..."

Universitario ganó 1-0 a Ayacucho FC y retomó a la punta del Torneo Apertura a pocas jornadas para que finalice. Aldo Corzo, autor del gol del triunfo en el Estadio Municipal Manuel Eloy Molina Robles de la ciudad de Huanta, se pronunció al finalizar el encuentro con un categórico mensaje.

El zaguero crema, que generó debate entre los hinchas las últimas fechas por su nivel, no dudó en responder a las críticas en un momento en el que la ‘U’ no tiene margen de error si quiere quedarse ser el ganador de la primera parte del campeonato. Cabe recordar que los cremas llegaron a este partido con una victoria sobre Sporting Cristal, por lo que un buen resultado los dejaba en una cómoda posición.

¿Qué dijo Aldo Corzo tras el triunfo de Universitario sobre Ayacucho FC?

“El fútbol es así, sé cómo es, críticas siempre hay, y es parte de la carrera. Me estoy preparando bien, vine de una lesión, salí de eso para ponerme bien físicamente. Lo que más contento me pone es el equipo, más allá que me critiquen o no. Estamos arriba”, dijo el experimentado defensa merengue a las cámaras de L1 MAX al ser consultado sobre los cuestionamientos que ha recibido.

En esa línea, se refirió al desarrollo de juego de Universitario en una plaza complicada, pero que finalmente pudieron encontrar el resultado deseado cuando la cima de la tabla de posiciones se puso muy ajustada con varios equipos luchando por el título.

“Muy complicado venir a la altura. Siento que hicimos un buen partido. La expulsión nos condiciona porque estamos en altura. Esperamos el momento para golpear. Esta vez me tocó a mí, pero el equipo está muy bien”, agregó.