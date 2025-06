Se confirmó cuándo Anderson Santamaría podrá debutar con la camiseta de Universitario

Universitario de Deportes sigue luchando por llevarse el Torneo Apertura 2025, pero también está enfocado en el segundo semestre del año y por ello confirmó a Anderson Santamaría como su primer refuerzo en zona defensiva. Mucho se ha hablado sobre la fecha de su primer partido con los cremas, pero este domingo se confirmó cuándo podrá hacerlo.

En las últimas semanas se generaron rumores sobre que el polifuncional jugador de 33 podría debutar con la 'U' el día que se abra el libro de pases del fútbol peruano (a partir del 24 de junio) y durante las fechas finales del Apertura. Sin embargo, desde el club confirmaron que recién lo podrá hacer en el comienzo del Clausura. Así lo informó el periodista Gustavo Peralta.

"Me confirmaron desde Universitario que se hizo la consulta. Anderson Santamaría no va a poder jugar hasta el Clausura. No lo puede hacer antes", acotó el citado comunicador durante la transmisión del triunfo crema sobre Ayacucho FC de visitante, acabando con las especulaciones que se habían generado entre los aficionados.

Video: L1 MAX

¿Por qué Anderson Santamaría recién podría debutar con Universitario en el Torneo Clausura 2025?

Mucha confusión se generó con respecto a cuándo Santamaría iba a poder disputar su primer duelo con camiseta merengue y todo a causa de la fecha en la que se abrirá el libro de pases en la Liga 1. No obstante, en el artículo 32 inciso 1 del reglamento de la competición se señala que cualquier futbolista que sea inscrito durante el segundo periodo de registro, recién podrá ser considerado en sus clubes desde el Torneo Clausura.

"Aquel Jugador que sea debidamente inscrito en la competición por un Club después de la apertura del segundo periodo de registro y cuente con carné de campo, podrá participar a partir de la Liga1 Te Apuesto Clausura 2025, salvo que se encuentre impedido de ello en virtud de lo dispuesto en el Artículo 30° respecto a la actuación de un Jugador", es lo que pone la FPF en la normativa de la Primera División 2025.

Los jugadores inscritos en la reapertura del libro de pases de la Liga 1 recién podrán debutar en el Torneo Clausura. Foto: Reglamento Liga 1 2025

¿Contrá que equipo debutará Anderson Santamaría con Universitario?

De acuerdo al fixture de la Liga 1 2025, Anderson Santamaría se estrenará como jugador de Universitario en la primera jornada del Clausura ante Comerciantes Unidos en el Estadio Monumental. La fecha y el horario del encuentro aún no está establecido por la organización de la competición y se dará a conocer en su debido momento.

Anderson Santamaría debutará con Universitario ante Comerciantes Unidos. Foto: Universitario de Deportes