Anderson Santamaría rompió su silencio y reveló porqué fichó por Universitario: "Vengo a..."

Anderson Santamaría fue anunciado como el primer refuerzo de Universitario de Deportes en la mitad de la temporada 2025 y para pelear el Torneo Clausura y la Copa Libertadores. El defensor, procedente del Santos Laguna de la Liga MX, no había hablado públicamente sobre su regreso al fútbol peruano, hasta ahora. En una entrevista con los medios oficiales del club, el zaguero explicó los motivos que lo llevaron a fichar por el cuadro crema.

“Estoy muy feliz de estar estos primeros días en un club tan importante como Universitario. Sé a dónde vengo. Vengo a sumar lo mejor de mí a un grupo ya estructurado. La competencia interna nos hará mejores a todos”, declaró Santamaría. El exjugador de Atlas y Santos Laguna también señaló que su experiencia internacional será clave para potenciar al equipo.

Video: Universitario

Jean Ferrari fue clave en el fichaje de Anderson Santamaría

Santamaría reveló que su llegada a Ate se dio por el buen momento que vive Universitario, actual bicampeón nacional y clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores. “Quería venir a aportar lo mío. Estuve ocho años afuera y quiero poner esa experiencia a disposición del grupo”, indicó. Además, confesó que una conversación directa con Jean Ferrari fue determinante para cerrar el acuerdo.

Anderson Santamaría y su nueva posición bajo el mando de Jorge Fossati

También, el defensor se refirió a su relación con Jorge Fossati, a quien ya conocía por su paso por la selección peruana. “El profesor me utilizó como último hombre y también de stopper. Ahora me ha probado como volante de contención. Jugaré donde me necesiten, siempre daré lo mejor de mí”, concluyó Santamaría, quien se perfila para cumplir un rol polivalente en el esquema crema.

Anderson Santamaría firmó hasta fines del 2027 por Universitario de Deportes.

Anderson Santamaría se declaró seguidor de Universitario

Por último, también dio detalles de cómo fue creciendo con el hinchaje hacia Universitario de Deportes. "En mi juventud venía al estadio, iba a norte. La última vez que fui fue por Copa Libertadores. Es un ambiente espectacular, la gente apoya desde el primer minuto y eso también me motivó a tomar la decisión. Desde México seguía de cerca todos los juegos de Universitario", finalizó.