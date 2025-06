Anderson Santamaría reveló la sorpresiva posición en la que lo puso Fossati en Universitario

Universitario de Deportes no quiso esperar a que se reabra el libro de pases y sumó su primer refuerzo para lo que resta de la temporada. Estamos hablando de Anderson Santamaría, quien llegó a tienda crema como agente libre tras su paso por Santos Laguna de México. El futbolista ya ha tenido sus primeros entrenamientos con el plantel y Jorge Fossati ya lo ha ubicado en una posición que llamará la atención de los hinchas.

El polifuncional jugador nacido en Huánuco brindó una entrevista con el área de prensa del club de Ate, a los que reveló que el estratega uruguayo lo viene colocando en las prácticas como mediocampista defensivo, puesto el cual conoce pero en la que no juega hace muchos años. Aún así, aseguró que dará lo mejor de sí para demostrar su valía con camiseta merengue.

"Sí, el profesor (Fossati) en selección me utilizó de último hombre (líbero) y de stopper por derecha. Hoy en la práctica me usó de volante de contención. Hace rato no jugaba en esa posición, pero no es desconocida. Para mí, en el puesto que me ponga, voy a dar lo mejor para cuando llegue mi momento de que me toque la oportunidad, demostrar que estoy preparado para jugar en Universitario", sostuvo.

Video: Universitario de Deportes

¿Desde hace cuánto no juega Anderson Santamaría como mediocampista defensivo?

Si hay algo que caracteriza al jugador de 33 años es su polifuncionalidad. Es más, como dato anecdótico, debutó profesionalmente en Inti Gas (ahora Ayacucho FC) como volante de contención en 2010. Ese rol desempeñó en la cancha durante muchas temporadas en la Liga 1 con León de Huánuco y Melgar, pero la última vez que jugó en ese sector del campo fue en marzo de 2018 con Puebla ante Atlas por la fecha 11 del Clausura MX.

Anderson Santamaría y las posiciones en las que podría jugar en Universitario

Para Fossati, tener un futbolista como Santamaría es un alivio pues puede ser utilizado en más de una posición. Actualmente, su lugar natural es como zaguero central, aunque también puede ser usado como líbero, stopper, lateral derecho y en el mediocampo; lo que le da al 'Nonno' una serie de alternativas que puede tomar por sorpresa a los rivales.

Anderson Santamaría podría ser utilizado en diferentes sectores de la cancha en Universitario. Foto: Universitario de Deportes

¿Por cuántos años firmó Anderson Santamaría con Universitario?

De acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta, Anderson Santamaría estampó su firma para ser jugador de Universitario por las próximas tres temporadas, es decir, que su contrato culmina a finales del 2027.