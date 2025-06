Universitario empató 1-1 y perdió la posibilidad de ser puntero de importante torneo peruano

Universitario de Deportes recién volverá a competir en la Primera División en los próximos días, pero ha tenido pendientes a sus hinchas en sus otras categorías, como su reserva, quien viene destacando en la Liga 3 2025, pero este lunes no pudo colocarse en la punta del campeonato tras igualar en su último partido.

A pesar que les tocó ser visitantes, el cuadro dirigido por Jorge Araujo se enfrentó a Pacífico FC en Campo Mar por la fecha 8 de la competición, duelo que finalmente terminó igualado 1-1. Las acciones comenzaron de gran manera para los cremas, quienes se adelantaron a los 3 minutos con gol de Fabián Cabanillas.

Fabián Cabanillas puso adelante a Universitario en el marcador ante Pacífico FC. Foto: Universitario de Deportes

No obstante, el 'Gigante de Lima Norte' igualó las acciones en los últimos compases del primer tiempo gracias al tanto del experimentado atacante Jesús Chávez. El marcador no se volvió a mover a partir de ese instante y, pese a que ambos equipos intentaron romper la paridad, no pudieron lograrlo.

Universitario no pasó del empate ante Pacífico FC por la fecha 8 de la Liga 3 2025. Foto: Universitario de Deportes

Con este resultado, el conjunto merengue desechó una gran oportunidad de colocarse en la punta del grupo B de la Fase Regional de la tercera categoría del fútbol peruano (si ganaba era primero con 16), quedándose en el tercer lugar con 14 puntos, a solo dos unidades del líder Deportivo Municipal, que venció con un categórico 5-1 a Social Pariacoto.

Tabla de posiciones grupo B Fase Regional Liga 3 2025

Es preciso señalar que a poco que termine la primera rueda de la fase grupal, el club de Ate se mantiene en puestos de clasificación a la etapa final de la Liga 3 pues se ubica entre los cuatro primeros lugares de su zona, soñando cada vez con mayor fuerza un posible ascenso a la Segunda División del balompié nacional.

Posición Club PJ Puntos 1. Deportivo Municipal 8 16 2. Alianza Lima II 8 14 3. Universitario II 8 14 4. Unión Huaral 7 14 5. Estudiantil CNI 8 13 6. Sport Boys II 8 12 7. Pacífico FC SMP 8 10 8. Social Pariacoto Ancash 8 7 9. Amazon Callao 8 6 10. Juventud Santo Domingo 7 1

¿Cuándo será el próximo partido de Universitario por la Liga 3 2025?

Después de la paridad conseguido en condición de visita, Universitario ahora deberá prepararse de cara a su próximo desafío, el cual será enfrentar a Unión Huaral en las instalaciones de Campo Mar por la novena jornada de la Fase Regional de la Liga 3 2025, duelo que se disputará la próxima semana sin fecha ni horario definido.