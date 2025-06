Liberman responde a hinchas de Alianza: "Sí, es un equipo de nivel medio. No es Boca ni River"

Alianza Lima volvió a ser noticia en Argentina tras la eliminación de Boca Juniors del Mundial de Clubes 2025 a manos de Auckland City ya que muchos periodistas recordaron el traspié de los 'Xeneizes' contra los blanquiazules en la fase previa 2 de la Copa Libertadores. Uno de ellos fue Martín Liberman, quien soltó potentes declaraciones que desencadenaron en insultos y amenazas por parte de hinchas 'Íntimos' en las últimas horas. Por ello, decidió responderles de manera contundente.

Mediante una historia subida en sus redes sociales, el polémico comunicador argentino se dirigió a la fanaticada aliancista para decir que el término 'medio pelo' que utilizó para referirse al club de La Victoria significa que es un equipo de nivel regular a nivel sudamericano y que eso no significa faltar el respeto a la institución.

"A todos los hinchas de Alianza Lima que me están faltando el respeto, que me están amenazando, escúchenme una cosa. Nadie quiere al fútbol peruano como yo, nadie ha sido respetuoso de su seleccionado como yo. ¿Cómo no voy a poder decir que Alianza Lima es un equipo de medio pelo? Medio pelo significa medio nivel. ¿Me están cargando? Si es la verdad, es un equipo de nivel medio. No es Flamengo jugando al fútbol, no es Liga de Quito que gana las Copas Libertadores; no es Boca o River", sostuvo.

Video: Instagram - Martín Liberman

Asimismo, fue tajante al reafirmarse en su posición que los blanquiazules son un equipo de nivel medio y que eso no tiene nada que ver con la gran historia y la multitud de aficionados que tienen, razón por la cual la hinchada no debería enojarse ni insultarlo. Por último, pidió que dejen los ataques contra su persona.

"¿Cómo se pueden enojar porque diga eso? ¿Qué dije de malo? O sea, puedo decir que Boca es una vergüenza pero no que Alianza Lima es medio pelo. ¿Me están jodiendo? Amenazarme, insultarme, ¿Están locos? Es un equipo nivel medio y lo sostengo además. ¿Qué tiene que ver eso con la historia, con lo grande que es y los millones de hinchas que tiene? Usen la cabeza, no me ataquen, sean democráticos en las opiniones", sentenció.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Martín Liberman que molestaron a los hinchas de Alianza Lima?

Si los fanáticos de Alianza Lima incendiaron las redes sociales para despotricar contra Liberman es debido a lo que mencionó sobre la escuadra victoriana en la última emisión de su podcast de Youtube, donde durante a su crítica a Boca Juniors calificó a los dirigidos por Néstor Gorosito de 'medio pelo' en el continente.

"Jugó con Alianza Lima que es un equipo medio nivel, medio pelo del fútbol de Sudamérica y no le pudo hacer un gol más en la cancha de Boca, va al Mundial de Clubes y no le gana al único equipo amateur que participa del certamen, al que los otros dos equipos le habían marcado 16 goles", declaró.

Video: Martín Liberman