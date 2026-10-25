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Alianza Lima confirmó a cuatro futbolistas extranjeros para la Liga 1 y Copa Libertadores 2027

Alianza Lima confirmó a los cuatro futbolistas extranjeros que estarán en el club para la temporada 2027. Conoce quiénes son los jugadores.

Francisco Esteves
Alianza Lima confirmó a cuatro futbolistas extranjeros.
Alianza Lima confirmó a cuatro futbolistas extranjeros. | Foto: Liga 1 - X.
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Uno de los candidatos a salir campeón de la Liga 1 es Alianza Lima. Los blanquiazules se llevaron el Torneo Apertura y están cerca de obtener el Torneo Clausura, pero eso no significa que dejen de lado la planificación de la próxima temporada. En ese sentido, recientemente se confirmó quiénes son los cuatro extranjeros que el cuadro de La Victoria tendrá a lo largo del 2027. Tanto para el ámbito nacional como internacional.

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Los íntimos prácticamente han asegurado su participación en la Copa Libertadores de la campaña entrante, por lo que quieren armar un plantel altamente competitivo. Es bajo esa premisa que los de Matute requieren tener a personalidades experimentadas dentro de su equipo, como lo son algunos elementos que están asegurados por temas legales.

Sucede que Alianza Lima confirmó que el próximo año contará con Eryc Castillo, Federico Girotti, Alan Cantero y Nicolás Díaz; quienes todavía tienen contrato. Caso contrario a lo que sucede con Fernando Gaibor, Esteban Pavez y Mateo Antoni, futbolistas que terminan su vínculo con el club en diciembre del presente 2026. Eso sí, se sabe que la directiva puede renovarles pronto.

Alianza Lima, Liga 1, Eryc Castillo

Eryc Castillo es el jugador estrella de Alianza Lima.

Vale precisar que, pese a que los cuatro elementos mencionados mantienen contrato en La Victoria, no se conoce aún si alguno de ellos, como por ejemplo Eryc Castillo, será vendido o cedido a final de la Liga 1 2026. Dentro de las próximas semanas se conocerá el futuro de cada uno, cuando se abra el libro de pases en el fútbol peruano.

¿Hasta cuándo tiene contrato cada extranjero de Alianza Lima?

  • Esteban Pavez (Chile) | 31 de diciembre del 2026
  • Mateo Antoni (Uruguay) | 31 de diciembre del 2026
  • Fernando Gaibor (Ecuador) | 31 de diciembre del 2026
  • Nicolás Díaz (Chile) | 30 de junio del 2027
  • Alan Cantero (Argentina) | 31 de diciembre del 2028
  • Federico Girotti (Argentina) | 31 de diciembre del 2028
  • Eryc Castillo (Ecuador) | 31 de diciembre del 2028
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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