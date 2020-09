Sporting Cristal: Emanuel Herrera reapareció con el gol cuando más se le necesitaba [VIDEO]

Sporting Cristal regresó al sendero de la victoria tras derrotar 2-1 al Alianza Universidad en San Marcos por la jornada 12, en un partido que innecesariamente se le complicó sobre el final y que necesitó de su goleador Emanuel Herrera para asegurar.

El equipo celeste sigue generando múltiples ocasiones de gol, no obstante, el no ser contundente le sigue pasando factura. Esta vez no estuvo Christofer Gonzáles pero Jorge Cazulo también se encuentra en la misma sintonía que Calcaterra y Távara en el medio. De hecho el “Piqui” volvió a ponerse la cinta de capitán y ello lo motivó a convertir el primer tanto de la noche.

No obstante, el no asegurar las opciones de gol arriba casi le cuesta caro al SC dejando crecer al rival, tal es así que en el complemento se perdieron un tanto en área celeste, Pacheco estrelló un disparo en el travesaño que Carlos Cabello logró salvar aparentemente en la línea.

Sobre el final y con el portero Diego Morales de Alianza Universidad jugado arriba, Herrera encontró un balón de contragolpe y no dudó en disparar desde fuera del área para cerrar el triunfo y volver a marcar luego de quedarse con las ganas en las dos últimas fechas.

En tanto que en el último suspiro descontó Enzo Maidana encontró el descuento, sin embargo no habría tiempo para más emociones en el estadio de la “Decana de América” y los tres puntos se fueron al Rímac.

Así entonces el “Tanque” marcó su sexto gol en el torneo, mientras que Cristal se va a descansar con 4 triunfos y dos empates en 6 fechas, que le dan sensaciones de mejora en el funcionamiento mas no en efectividad.