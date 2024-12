Universitario: hinchas envían carta a presidente Francisco Sagasti

Sorprende increíblemente que siendo el presidente y teniendo tantos asesores, no se haya informado correctamente del acontecer alrededor de los clubes deportivos de fútbol.

Usted señaló en su misiva, sugerencias para atenuar el impacto negativo del PL 6863-2020. Y una de ellas es inscribir en Registros Públicos dentro de un plazo máximo de 5 días, al nuevo administrador provisional, porque como usted mismo señala SE GENERARÍA INESTABILIDAD. INESTABILIDAD ECONÓMICA, FINANCIERA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, Y DEPORTIVA.

Bueno pues señor Presidente Francisco Sagasti, ESO ES LO QUE HA SUCEDIDO CON UNIVERSITARIO DE DEPORTES POR EJEMPLO. TODOS LOS ADMINISTRADORES JAMÁS HAN SIDO INSCRITOS EN REGISTROS PÚBLICOS EN EL PLAZO QUE USTED SEÑALA Y QUE APARECE CONFORME A LEY, PEOR AÚN, SEÑALARLE QUE POCOS HAN SIDO PERSONAS IDÓNEAS PARA LOS CARGOS SEÑALADOS.

Muchos "representantes" fueron colocados a dedo, y se supone administraban, pero tenían que contratar a una empresa para que haga un plan de Reestructuración. Plan que como se sabe, es el trabajo de un administrador.

Queda claro entonces señor Presidente que SE HAN TENIDO POCAS PERSONAS A LA ALTURA EN LAS ADMINISTRACIONES CONCURSALES, POR LO TANTO SON LAS ADMINISTRACIONES LAS QUE NO HAN CUMPLIDO CON LOS PAGOS, Y NO LA U, COMO USTED PRETENDE SEÑALAR EN SUS DECLARACIONES A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Le recordamos señor presidente, muy respetuosamente, que si para usted esta autógrafa viola el principio de igualdad, tenemos una de la época del gobierno de Ollanta Humala Tasso que viola totalmente los puntos que usted señala. Porque no existía justificación alguna, para involucrarnos en una ley de esa forma. Sin embargo se dio, afectando a todos los clubes deportivos de fútbol. Que es desde esa ley, que ningún club ha salido de los Procedimientos Concursales.

Lo cual deja claramente establecido que ESA LEY FUE POR DEMÁS NEGATIVA PARA EL FÚTBOL PROFESIONAL PERUANO.

Es lamentable que pese a TODAS LAS PRUEBAS SEÑALADAS QUE TENEMOS CON SUSTENTO, usted presidente, tomara la decisión de acorde a su bancada partidaria, la Bancada Morada que en su momento prefirió el silencio, antes de pronunciarse.

Leer sus doce páginas, presidente, sin sustento alguno, ni base sólida, como sí la tenemos nosotros, es por demás decepcionante. Viniendo de un Presidente de la República, que lo mínimo que debe hacer es empaparse del tema para no cometer las equivocaciones que ha cometido en su documento.

Nosotros hemos demostrado en todo momento, que acá hubo abuso de poder, conflicto de intereses, además de innumerables irregularidades que hasta el mismo Indecopi ha señalado con pruebas. Y también los pocos medios de comunicación a los que no les tiembla la mano para hablar del tema U, y a los cuales fiel a su estilo, los inundaron de las famosas cartitas notariales, para callarlos y querer amedrentarlos.

Es lamentable que usted presidente, no tenga la menor idea de toda la corrupción que se maneja por querer utilizar a los clubes deportivos, como fachadas, y que va mucho más allá de los equipos de fútbol.

Saldremos a las calles nuevamente, en cualquier momento, como SIEMPRE LO HEMOS HECHO EN MÁS DE 9 AÑOS DE LUCHA. Y SEGUIREMOS HACIÉNDOLO, PORQUE LA JUSTICIA TARDA, PERO LLEGA, Y LLEGARÁ, AUNQUE USTED Y TODOS QUIERAN PONERLE TRABAS.

Atentamente,

La hinchada de la U