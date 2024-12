José Carvallo: "He intentado lo de 'Dibu' Martínez, pero no me funcionó"

Aquel 'reto' que realizó Emiliano Martínez , en la tanda de penales entre Argentina vs Colombia por la segunda semifinal de la Copa América 2021 , no pasó desapercibido para José Carvallo, quien recordó haberlo hecho anteriormente.

"Creo que yo algunas veces he intentado lo del Dibu Martínez pero no me funcionó. Creo que mientras lo que el reglamento permita, está bien. El árbitro está ahí y escucha, no me parece mal", expresó en una entrevista para RPP.