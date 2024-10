Sporting Cristal: ¿Roberto Mosquera se juega el puesto ante Peñarol?

Sporting Cristal es considerado actualmente el 'Mejor Equipo del Perú' por todas las hazañas que viene logrando tanto en el ámbito local como internacional. Desde la llegada de Roberto Mosquera a inicios del 2020, el plantel 'celeste' comenzó a recobrar su identidad y proponer buen fútbol dentro del terreno de juego, pero en esta última semana los resultados no le acompañaron al DT de 65 años en ambos certámenes que tiene por delante, ¿Es aceptable hablar sobre su permanencia en el cuadro del Rímac?

Muchas hinchas se han pronunciado en redes sociales por la molestia de estos últimos resultados en Liga 1 y Copa Sudamericana. De hecho, hay quienes piden la salida de Roberto Mosquera al mando de Sporting Cristal por 'no plantear bien los partidos' en los cotejos internacionales y locales.

A nivel internacional, entre Libertadores y Sudamericana, los resultados no le favorecen mucho a Roberto Mosquera en este 2021: cinco derrotas, dos empates y dos victorias. En tanto, a nivel local Sporting Cristal tiene un total de 15 triunfos, dos empates y dos derrotas; agregando al palmarés el título de la Fase 1 y Copa Bicentenario.

Queda claro que el saldo favorable se aprecia en lo que es el torneo local, ya que no ha encontrado la manera de llevar ese buen momento a nivel internacional. Los refuerzos no han sido los esperados en este 2021 y no se llegó a incluir más jugadores pese al pedido público que hizo el mismo Roberto Mosquera.