Roberto Mosquera confía en vencer a Peñarol por la Copa Sudamericana

“Así como ellos han ganado nosotros también podemos ganar, el fútbol es muy cambiante, no hay nada escrito. Estamos dolidos pero no estamos con la moral baja”, dijo el estratega de Sporting Cristal en conferencia.

"Me da orgullo el segundo tiempo porque mejoramos cuando jugamos con cuatro sub 20, nunca pensé en un torneo internacional alinear a cuatro sub 20. Da orgullo pero duele, no nos gusta perder pero tenía que ser así, luchando y pudiendo empatar”, explicó.