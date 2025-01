Pedro Garay, excapitán de Cristal: "Me gustaría trabajar en el cuerpo técnico"

Previo al duelo entre Sporting Cristal vs. Peñarol por los cuartos de final de la Copa Sudamericana , uno de los referentes del cuadro 'celeste' como Pedro Garay no dudó en alabar el buen plantel de Roberto Mosquera para seguir haciendo historia en este certamen. El cuadro del Rímac tendrá un duro rival en el Estadio Nacional, pero hay mucho optimismo para lograr un buen marcador en casa.

El excapitán de Sporting Cristal siente que el equipo no debe verse afectado al tener un rival complicado como Peñarol. Confía en cada uno de los jugadores y en el trabajo que viene haciendo Roberto Mosquera en La Florida.

"Pienso que el nombre de Peñarol es bastante importante a nivel internacional, pero no por eso Sporting Cristal se tiene que achicar. El fútbol es once contra once. Siempre sigo a Sporting Cristal. Veo sus partidos y lo tengo presente. De hecho ahora mismo tengo puesta una casaca de Sporting Cristal. Sé que tiene buen plantel y sigo el trabajo del profesor Mosquera", declaró Pedro Garay a RPP.