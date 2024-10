Sporting Cristal quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2021: perdió contra Peñarol

Peñarol dio a conocer el once que enfrentará a Sporting Cristal

¡Peñarol anuncia su once final!

¡Sporting Cristal anunció su once titular!

Por el momento, Cristal tiene más el balón porque Peñarol se lo cede, pero no consigue profundidad.

Primera clara de Cristal. Liza la tuvo en el área chica, pero no logró controlarla.

Como en el primer tiempo, Peñarol le cede terreno a Cristal, pero lo espera con orden y no le genera peligro.

Peñarol dio a conocer su once para el partido ante Sporting Cristal.

Sporting Cristal enfrenta esta tarde a Peñarol

Y también sabe que remontar el 3-1 que sufrió en la ida será una verdadera batalla titánica, pero también tiene la ilusión de poder sacar el marcador adelante. La otra mala noticia es que el comando técnico no contará con su mejor hombre: Alejandro Hohberg . El habilidoso futbolista no viajó a Montevideo por lesión junto al otro delantero Marcos Riquelme.

Pero no todos son buenas noticias en Peñarol, ya que Facundo Torres está lesionado y tiene para 15 días de para; sin embargo, Mauricio Larriera tiene un plantel amplio para suplir ausencia de cualquier futbolista.

Si no cuentas con un dispositivo cerca para ver el partido de Sporting Cristal vs Peñarol, solo debes conectarte a la APP de ESPN Play o DirecTV GO y escoger el partido que quieres ver. Vale precisar que esta opción es solo para personas que cuentan con el paquete de cable.