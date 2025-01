Peñarol obtendrá más de 3 millones de dólares si elimina a Cristal de la Sudamericana

Debido a su desempeño y superioridad sobre los 'celestes', todo hace presumir que los 'carboneros' no tendrían problemas para acceder a la siguiente fase en el certamen continental. Más aún cuando Peñarol vuelve a estar en esta instancia tras 10 años: la última vez fue en 2011 cuando llegó a la final de la Copa Libertadores.

No obstante, este miércoles 18 de agosto no solo estará en juego el ámbito deportivo sino también la económica. Luego que el mundo se viera azotado por la pandemia de COVID-19, los clubes de fútbol no han sido ajenos a esta repercusión.