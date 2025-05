Atlético Grau sorprende al lanzar inesperado comunicado previo al duelo con Alianza: "Hemos..."

HOY sábado, Atlético Grau recibirá en el Estadio Nacional a Alianza Lima en un partido que se perfila para ser el más emocionante correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1. Por su parte, a poco de este duelo, el 'Patrimonio de Piura' dio la sorpresa al lanzar un inesperado comunicado. ¿De qué trata?

Comunicado de Atlético Grau a poco del partido ante Alianza Lima

Mediante sus redes sociales oficiales, el cuadro 'Albo' puso en alerta a los hinchas que asistirán al coloso del José Díaz sobre la única plataforma oficial que está autorizada para la venta de boletos.

"Las entradas para el partido de mañana (hoy) frente al Club Alianza Lima se encuentran disponibles únicamente a través de la plataforma oficial VAOPE.com", señaló Atlético Grau en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Comunicado de Atlético Grau previo al partido ante Alianza Lima/Foto: X

Esto sucedió luego de que, la institución norteña informe a sus seguidores que, el club detectó "intentos de compra" de las entradas en una plataforma totalmente distinta a la oficial. En esa línea, la escuadra recomendó a los asistentes para que puedan verificar la página por donde realizan sus compras y así evitar ser engañados.

"Hemos detectado reportes de confusión y de intentos de compra en otras páginas no autorizadas. Reiteramos que ningún otro sitio web está habilitado para la venta de entradas para nuestros partidos. Recomendamos a todos los hinchas no dejarse sorprender por páginas falsas o plataformas no oficiales", agregaron.

Para finalizar, Atlético Grau detalló el único portal que se encuentra debidamente autorizado para que los hinchas puedan adquirir sus tickets de cara al choque contra los blanquiazules. "Invitamos a nuestros seguidores a adquirir sus entradas de manera segura en: www.vaope.com. Agradecemos su comprensión y apoyo constante", sentenciaron.