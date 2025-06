¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo y dónde ver EN VIVO partido por Liga 1?

Vuelve la Liga 1 tras la fecha FIFA y uno de los partidos más emocionantes será entre Alianza Lima vs Sport Huancayo en el duelo correspondiente por la fecha 15 del Torneo Apertura 2025. Este encuentro se disputará este sábado 14 de junio en el Estadio Alejandro Villanueva y promete un sinfín de emociones, pues ambos equipos buscarán ganar para seguir en lo alto de la tabla.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo?

El duelo entre Alianza Lima vs Sport Huancayo está programado a dar inicio a las 8:00 p.m. (hora peruana). No obstante, a continuación te mostramos los horarios confirmados para toda Latinoamérica, así como para Estados Unidos y España, para que no te pierdas ningún instante de este cotejo.

Perú, Ecuador y Colombia: 8.00 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 9:00 p.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 10:00 p.m.

México y Centroamérica: 7:00 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 9:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (del domingo)

¿Dónde ver Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO?

El emocionante enfrentamiento entre Alianza Lima vs Sport Huancayo podrá ser sintonizado EN VIVO y EN DIRECTO a través del canal oficial de L1 MAX, mediante los operadores de DirecTV, Best Cable, Claro TV y L1 Play. Asimismo, si prefieres verlo vía streaming, podrás hacerlo mediante DGO, L1 Play y Fanatiz. De igual forma, aquí en Líbero.pe podrá seguir el minuto a minuto de este partido.

Alianza Lima vs Sport Huancayo: Previa del partido por la Liga 1

Alianza Lima volverá a la acción tras el parón de selecciones, los blanquiazules se mantuvieron entrenando con la finalidad de poder seguir en la pelea por el título de la Liga 1. Por ello, los blanquiazules buscarán quedarse con los tres puntos para poder seguir como uno de los líderes en la tabla de posiciones.

No obstante, para este duelo, los dirigidos por Néstor Gorosito tendrán la ausencia de Miguel Trauco, quien no se logró recuperar de su lesión que provocó su desconvocatoria con la selección peruana. De igual manera, se conoció que Alan Cantero habría tenido una recaída y es duda para este enfrentamiento.

Alianza Lima es líder del Torneo Apertura junto a Universitario. Foto: Alianza Lima

Por su parte, Sport Huancayo ha logrado tener un gran rendimiento a los largo de la temporada y buscarán seguir en la senda de la victoria, tras haber logrado 3 triunfos consecutivos. Además, el 'Rojo Matador' tiene la obligación de sumar los tres puntos para poder dar el golpe y colocarse como uno de los líderes.