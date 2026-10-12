Club de la Liga 1 despidió a su DT tras último resultado en el Torneo Clausura: "Éxitos"

El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 ha entrado en su recta final y no hay margen de error para la mayoría de clubes del campeonato. En ese sentido, recientemente un equipo confirmó la destitución de su director técnico luego de su último resultado obtenido en el certamen nacional. Incluso, el equipo ya anunció a su reemplazante de forma inmediata.

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A través de un comunicado en sus redes sociales, CD Moquegua hizo oficial la salida de Jaime Serna como su entrenador. Esto, a raíz del pésimo momento que atraviesa la escuadra y de que su permanencia en la primera división peligra. Recordemos que el cuadro sureño acaba de perder 2-0 con Cienciano del Cusco en condición de local, siendo esta derrota la gota que rebalsó el vaso.

“Se ha decidido dar por concluida la etapa de Jaime Serna Mozombite como director técnico de nuestro primer equipo. Durante casi tres años, el profesor formó parte de un proceso importante para nuestra institución, afrontando grandes desafíos deportivos y siendo protagonista de momentos que quedarán en la historia del club. Su trabajo, compromiso y profesionalismo fueron parte de una etapa marcada por la lucha por la permanencia en 2024 y el histórico ascenso a la Liga 1 en 2025”, indicó la ‘Fuerza del Sur’.

CD Moquegua despidió a Jaime Serna.

De esta forma, llegó a su fin el vínculo de Jaime Serna con CD Moquegua a solo seis jornadas para que termine el campeonato nacional. El club marcha penúltimo del Acumulado con 25 unidades y está a un punto de FC Cajamarca, quien se ubica fuera de la zona de descenso. El objetivo de la institución deportiva es alargar su estadía en la Liga 1, máxima división del fútbol peruano.

CD Moquegua anunció al reemplazo de Jaime Serna

El elegido de CD Moquegua es Jorge Soto, ícono de Alianza Lima que ahora buscará la permanencia con los sureños. “Deportivo Moquegua informa a sus hinchas, medios de comunicación y a la opinión pública que el profesor José Soto asume la dirección técnica de nuestro primer equipo. Le damos la bienvenida a nuestra institución y le deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa profesional, en la que asumimos juntos el compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, dedicación y entrega por nuestros colores”, precisó el club.