Santiago Ormeño confiesa que no esperaba ser convocado para la Copa América

El delantero del club León, Santiago Ormeño , reveló que, el llamado de la selección peruana para disputar la Copa América 2021 lo agarró por sorpresa, porque afirmó que, como no fue tomado en cuenta para los duelos de Eliminatorias, no se le pasó por la cabeza la mencionada convocatoria.

"Me tomó un poco por sorpresa la convocatoria. Al ver que no había sido tomado en cuenta para las Eliminatorias, difícilmente se me paso por la cabeza que llegaría una convocatoria para la Copa América. Tenía una lesión en el tobillo a la que no le puse mucha atención y quizás eso fue lo que hizo que me costara un poco", indicó para Gol Perú.