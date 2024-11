Qué se le vienen a Perú y sus rivales directos en las Eliminatorias a Qatar 2022

Perú cayó frente a Brasil y más allá de la mala sensación que dejó el muy discreto rendimiento del equipo que dirige Ricardo Gareca, las chances de llegar a Qatar 2022 siguen vivas. La Selección Peruana se jugará todas sus cartas para el Mundial en octubre y noviembre próximos.

Ubicados en la sétima casilla con 8 puntos, por detrás de Ecuador, Colombia y Paraguay, Perú tendrá que jugarse la vida en las próximas 5 fechas y mirar de reojo lo que hagan sus principales rivales por uno de los cupos a Qatar.

A continuación te dejamos el fixture de Perú, Paraguay, Colombia y Ecuador para lo que resta del 2021. Las fechas 10, 11 y 12 se jugarán en octubre y las fechas 13 y 14 en noviembre.

Ecuador (13 puntos, diferencia de goles de + 5)

Fecha 10: Ecuador vs. Bolivia (Quito)

Fecha 11: Venezuela vs. Ecuador (Caracas)

Fecha 12: Colombia vs. Ecuador (Barranquilla)

Fecha 13: Ecuador vs. Venezuela (Quito)

Fecha 14: Chile vs. Ecuador (Santiago)

Colombia (13 puntos, diferencia de goles de 0)

Fecha 10: Uruguay vs. Colombia (Montevideo)

Fecha 11: Colombia vs. Brasil (Barranquilla)

Fecha 12: Colombia vs. Ecuador (Barranquilla)

Fecha 13: Brasil vs. Colombia (Por definir)

Fecha 14: Colombia vs. Paraguay (Barranquilla)

Paraguay (11 puntos, diferencia de goles de -2)

Fecha 10: Paraguay vs. Argentina (Asunción)

Fecha 11: Chile vs. Paraguay (Santiago)

Fecha 12: Bolivia vs. Paraguay (La Paz)

Fecha 13: Paraguay vs. Chile (Asunción)

Fecha 14: Colombia vs. Paraguay (Barranquilla)

Perú (8 puntos, diferencia de goles de -9)