La Selección Peruana celebra 46 años de ganar la Copa América

Perú con el título de la Copa América 1975

El 'Cholo' Sotil presionó y presionó hasta que lo consiguió. El peruano fugó de España y terminó disputando el partido de desempate, pero eso sí no llegó a viajar solo pues lo acompañó Manuel González, directivo 'culé.

Marcos Calderón y Hugo Sotil

La cereza del pastel fue el gol del mismo Hugo Sotil para la Selección Peruana ante Colombia en Caracas, el mismo 'Cholo' lo cuenta así: "No me querían dar permiso. Me tuve que escapar para estar con mi selección. Gracias a Dios pude anotar el gol que nos llevó a ganar la Copa América."