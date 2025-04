Periodista paraguayo perdió los papeles en vivo tras empate de Cristal a Cerro: "Ándate a la p..."

Si bien hay alivio en Sporting Cristal por el empate ante Cerro Porteño, desde Paraguay es todo lo contrario por dejar escapar una victoria en los descuentos del compromiso. Así lo dio a conocer el periodista Jorge Rojas, que durante la transmisión en vivo explotó contra todo el plantel del 'Ciclón' y el propio director técnico, Diego Martínez.

Durante la señal de "Territorio 1912", el comunicador paraguayo no pudo contener la ira tras el empate de Cerro Porteño ante los celestes y se dirigió al estratega argentino sin ningún filtro en lo absoluto. Lo cataloga de "fantasma" por no hablar dentro del campo y recrimina a los jugadores por bajar los brazos en el tramo final.

"Diego Martínez, en este caso, ándate a la pu… Déjate de jod… es un fantasma dentro de la cancha. Cerro Porteño metió dos cambios en la parte final y Cristal comenzó a manejar más la pelota. Parece que estos jugadores no entienden gran pu… Se relajaron, no puedes relajarte nunca", expresó.

(VIDEO: Territorio 1912)

Periodista paraguayo apuntó contra jugadores de Cerro Porteño

Siguiendo la línea, Jorge Rojas fue tajante con cada uno de los jugadores y no se explica cómo no pudieron sacar los tres puntos ante Sporting Cristal. Dado el trámite del compromiso, ve al 'Ciclón' superior a los celestes, pero que eso no basta en un cotejo oficial de Copa Libertadores.

"Cómo se puede explicar esto que pasó en La Nueva Olla. A los 44 lo dimos vuelta y fuimos superior a Sporting Cristal. Desde que arrancó el segundo tiempo, 'hay que convertir' para que no nos pase esto. En tiempo de descuento nos marcan. No sé qué pensar de estos jugadores. Qué creen estos pelotu… Estos creen que vienen de ser tricampeones de América para 'cancherear' de mala manera a un equipo rival, a bajar revoluciones, creyendo que no nos van a empatar", apuntó.