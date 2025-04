Erick Delgado mortificado pese a empate de Cristal por Copa Libertadores: "Tuvo suerte..."

Sporting Cristal rescató un agónico empate en Asunción ante Cerro Porteño, resultado que le permite seguir en competencia por Copa Libertadores, esto tomando en cuenta que ahora disputará dos partidos como local y ante los rivales directos.

Erick Delgado, excapitán del elenco bajopontino, habló sobre el desempeño del club del que es confeso hincha en la capital paraguay, donde resaltó el trabajo de Paulo Autuori.

"No soy Paulo Autuori, lo conozco, le tengo mucho cariño y creo que le va a hacer mucho bien al equipo. Va a plantearte mejor los partidos y replantearte como lo hizo en el segundo tiempo para que Cristal pudiera llegar al empate", dijo el retirado guardameta en la última emisión de L1 Radio.

Sin embargo, Delgado también mostró su molestia por las falencias que muestra Cristal y aseguró que el plantel no tiene un equilibrio, además es muy vulnerable en defensa.

"Me preocupa, porque Cerro Porteño fue superior en los dos tiempos. Hay un deficit de fútbol, hay un deficit en cuanto a jugadores en ciertas posiciones y sobre todo es un equipo totalmente desbalanceado. De mitad de la cancha siempre te va a hacer gol, pero también recibe goles, te atacan por todos lados", agregó.

Finalmente, Delgado cree que los celestes tuvieron una cuota de fortuna porque el 'Ciclón' no supo liquidar el partido pese a tener varias oportunidades de gol.

Sporting Cristal suma un punto en la Copa Libertadores 2025. Foto: AFP.

"Es un resultado que te da un oxígeno, te da ese envión anímico que necesitas, más aún que reciénm debut Paulo y en un sitio donde no es fácil empezar, tampoco es fácil sacar resultados. Cerro Porteño es un buen equipo, hoy lo demostró; tuvo suerte Cristal de que no concretaron y al no concretar, terminaron aprovechando la última jugada", culminó.