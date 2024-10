Periodistas chilenos hablaron mal de la Selección Peruana y se arrepintieron

Asimismo, pusieron de ejemplo el caso de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán , quiénes no cuentan con su mejor nivel, pero se acoplan al colectivo plasmado. "Paolo Guerrero ya no es el mismo, al igual que Jefferson Farfán, pero ahí están, con el colectivo son muchos mejores que nosotros", explicó.

De todos modos, todos coincidieron en que la Selección Chilena es un equipo que tiene muchas ganas pero lo que quiere hacer Martín Lasarte con el equipo no es la mejor. "Chile es un equipo con muchas ganas pero no hay claridad, la idea de Martín Lasarte no es la mejor, no es competitivo",mencionaron.