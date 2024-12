Mr. Peet contó que ex DT campeón con la 'U' podría reemplazar a Fossati: "Es casi seguro"

Mr. Peet indicó que Ángel Comizzo podría ser el nuevo DT de la selección peruana/Foto: Luis Jiménez - LIBERO

"Esto es opinión, no información, a mi me gusta Comizzo, no es mi amigo ni nada, pero me gusta. Creo que ha hecho los méritos suficientes y es un técnico que administra bien las carencias y sus limitaciones", finalizó Mr. Peet.