Zambrano afligido sobre posible salida de Fossati: "Es una pena no respetar un proceso"

" Es una pena no respetar un proceso , pero nos pasó con Juan Reynoso también. Nosotros igual tenemos que seguir poniendo la cara, el pecho para tratar de salir del fondo porque estamos muy complicados", expresó el Kaiser, quien se encuentra haciendo la pretemporada con el conjunto blanquiazul.

Carlos Zambrano mostró su postura sobre el recambio generacional y apuntó que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) debe conseguir a un estratega que ayude en ese proceso. De momento, el también defensa de la selección peruana no tiene una idea clara de quién podría reemplazar al Nono en el banquillo blanquirrojo.

"Ahora no sabemos nada del nuevo entrenador, estamos diciembre y en plenas fiestas. Hoy en día, contratar a un entrenador extranjero va a ser difícil porque solo quedan seis fechas y porque no hay muchas posibilidades como quisiéramos. La decisión que se tome al final al entrenador que venga va a ser bien recibido y lo importante es que intente sumarnos y pensar en el recambio que es fundamental. No tenemos muchos jugadores pero creo que tenemos que empezar a arriesgar mucho más", finalizó.