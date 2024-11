Tiago Cantoro tras debutar con gol en Universitario: "Tengo la pegada de mi papá Mauro"

Su actuación ha dado que hablar en las últimas horas, ya que el joven atacante, es hijo del recordado delantero Mauro Cantoro, y por ello, no dudo en afirmar que cuenta con algunas características de su papá, como por ejemplo, la fuerte pegada a la pelota.

"Hay que trabajar con la humildad de siempre. Creo que me parezco a mi papá en algunas cosas, por ejemplo en la pegada que es fuerte y potente", indicó en RPP.

Tiago Cantoro también contó la relación que tiene con el técnico de Universitario, Gregorio Pérez, explicando que es un entrenador que le da mucha confianza pero explicó que, no le ha asegurado que tendrá más chances, por lo que tratará de seguir trabajando lo mejor posible para que pueda seguir teniendo más oportunidades.

"El técnico Pérez siempre me dio la confianza, yo lo único que puedo hacer es agradecer la oportunidad. El profesor no me ha dicho que voy a tener más chances, pero siento un trato diferente, lindo, con confianza. Si él considera que puede darme oportunidades, debo estar al máximo", sentenció.