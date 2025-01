¡Generación de calidad! Chirinos resaltó título de la 'U' en Copa Libertadores sub-20

"í sirve porque se le obliga al comando técnico de mirar a la gente joven. Ojalá eso no ocurriera y fuera de forma voluntaria que vean con mucho interés a los jóvenes. (…) Los comando técnicos que vienen no le dan oportunidad a la gente joven y ese es una de las mayores difícultades que existe", expresó.

En cuanto al presente de los clubes nacionales en torneos internacionales lamentó que no haya mucho progreso en eso. "En este momento la selección peruana es el único que compite a nivel internacional. Cristal que es uno de los referentes a nivel internacional, no ha tenido el éxito que hubiésemos querido todos, más allá de FBC Melgar no hemos tenido mayores éxitos".