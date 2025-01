Gregorio Pérez reveló que concedió una entrevista infartado: "Estuve al borde de la muerte"

"Le voy a comentar algo para que lo sepa, con el último periodista que hable fue con usted (Ángel Flores) y lo que le voy a decir, no me va a creer. Cuando yo baje la ventanilla, no podía ni hablar, yo ya estaba infartado, ya tenía el infarto arriba y estuve hasta el otro día con el infarto hasta que me llevaron a la clínica en la tarde", indicó a Willax Deportes.