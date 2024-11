¡Lamentable! Hinchas de la 'U' agredieron a periodista tras eliminación en la Libertadores

El último fin de semana, el mundo quedó 'shock' tras lo sucedido en el cotejo entre Querétaro vs. Atlas en el estadio Corregidora de México , donde aficionados de ambos clubes ingresaron al campo de juego de forma masiva y originaron una batalla campal.

Acto atroz que rebalsó los límites de violencia y dejó un grave saldo de 17 personas fallecidas. Sin embargo, estos horrendos hechos no son ajenos a nuestro país, al punto que ahora los periodistas que cubren los partidos de fútbol también son agredidos.

Si bien Universitario quedó eliminado muy pronto del certamen continental y la '12' merengue salió molesta del Estadio Nacional porque que su equipo mereció ganar, las cosas no se dieron así y aquella desazón no debió transcender de esa manera, cuando la prensa no tiene nada que ver con su bronca de un mal resultado.