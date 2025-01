¿Universitario cerrará acuerdo con figura de la Universidad Católica? Esto se sabe

La 'U' todavía no completo sus cupos de extranjero, por lo que la hinchada merengue se encuentra atenta a cualquier tipo de noticia al respecto y en esta ocasión un periodista ecuatoriano aseguró que los cremas están interesados en un delantero que tiene 25 años y se encuentra en su mejor momento deportivo.

Aron Rodríguez habría interesado a Universitario.

No obstante, el comunicador aseguró que no se trata de él, por lo que la Universidad Católica no habría aceptado la oferta de Universitario por Aron Rodríguez y el ecuatoriano seguirá jugando en su país durante la temporada 2025. De este modo, los de Ate permanecen buscando a quien será su último foráneo.