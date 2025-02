Diego Penny arremete contra Sebastián Britos tras grave error: "No es casualidad"

En el programa Mano a Mano, el exportero Diego Penny hizo un análisis de lo que fue el error de Sebastián Britos durante el partido entre Universitario vs. Comerciantes Unidos . El 'Flaco' indicó que el actuar del guardameta crema no fue el correcto y que tampoco es primera vez que ocurre, por lo que no dudó en lapidarlo.

"La verdad ya no es casualidad ese tema, el error de Sebastián, siento que es algo del año pasado que no se materializaba en goles, pero hoy le cuestan dos puntos a la 'U' que no puede perder en este tipo de localidades y cuando tiene el partido controlado", precisó el ex selección peruana para los televidentes.