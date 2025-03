Galván propuso a remplazante de Di Benedetto ante River Plate: "Es una buena opción"

El 'Negro' no dudo al destacar que la lesión de Matías Di Benedetto será una baja muy sensible. No obstante, recalcó que Paolo Reyna podría ser la mejor opción para reemplazarlo, pues no ve con buenos ojos que sea César Inga quien ocupe ese puesto. Ya que, bajo su criterio, no es lo mismo enfrentar al 'Rojo Matador' que a River Plate.