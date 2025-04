Alarma en Universitario: se confirmó primera baja para partido ante Barcelona SC

Universitario de Deportes ya piensa en lo que será su duelo ante Barcelona SC por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores . Este partido será crucial en las aspiraciones del elenco merengue, pues una nueva derrota podría dejarlos fuera del campeonato continental. Ahora, se conoció que uno de los jugadores principales de la 'U' no estará disponible para ir a Guayaquil .

EL elenco de Ate no pudo contar con 4 jugadores esenciales ante Binacional: Aldo Corzo, Rodrigo Ureña, Edison Flores y Horacio Calcaterra. Precisamente, este último había presentado molestias físicas y por precaución el comando técnico decidió no utilizar al jugador con la finalidad de que llegue al duelo ante los dirigidos por Segundo Castillo .

Lastimosamente, para los intereses del equipo merengue, el mediocampista no se habría recuperado a tiempo y sería una de las bajas para este crucial cotejo. Según informó la periodista Lorena Jurupe, 'Calca' no hará el viaje a Guayaquil con el equipo, por lo que no saldrá en la lista de convocados.