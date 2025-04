El elenco de Ate no podrá contar con Horacio Calcaterra tras no recuperarse de sus molestias físicas, a pesar de haber jugado ante Binacional por la Liga 1. Según informó la periodista Lorena Jurupe, “Calca” no será tomado en cuenta para el viaje a Guayaquil y en su reemplazo entrará un ex jugador de la reserva que debutó el pasado 18 de abril con el primer equipo.