Barcelona SC gana en Ecuador y su DT lanza advertencia a Universitario: "Estamos seguros..."

Barcelona de Ecuador se llevó un importante triunfo este fin de semana ante El Nacional y se mantiene líder en la Liga Pro, pero lo más resonante no fue solo el resultado. Segundo Castillo , entrenador del cuadro ecuatoriano, aprovechó la conferencia post partido para lanzar un mensaje que retumba hasta Lima pues ya piensa en Universitario y en cómo recuperar a sus figuras.

“Valiente tuvo un problema en el hombro y él viene con ese tema, pero no es algo tan complicado. Con descanso y recuperación lo tendremos para el martes (partido ante Universitario). Trindade también tiene una molestia, pero estamos seguros que andará bien”, señaló el DT, dejando claro que su mente está puesta en el choque copero.

Además, Segundo Castillo hizo mea culpa sobre el reciente desempeño de Barcelona SC y remarcó que hay errores por corregir para no ganar con incomodidades tal como sucedió ante El Nacional: "Estuvimos erráticos y tenemos herramientas para tener mejor posesión y no estábamos tomando las mejores decisiones, se vio que había mucha ansiedad, pero tenemos estos partidos así, es normal correr riesgos porque el rival también lastima. Me quedo con el segundo tiempo y ese es el nivel que debemos tener, se debe seguir mejorando y creciendo", expresó.