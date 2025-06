¡Atención! Universitario podría perder a tres jugadores titulares para octavos de Libertadores

Universitario no tuvo la mejor suerte y terminó emparejado ante Palmeiras para el duelo por los octavos de final de la Copa Libertadores, uno de los candidatos al título. Por ello, los cremas no pierden el tiempo y ya se mentalizan en poder afrontar este decisivo duelo. No obstante, se conoció que podrían llegar a este enfrentamiento sin tres de sus figuras titulares.

Universitario podría perder a tres figuras para el duelo ante Palmeiras

Resulta que, según informó el reconocido periodista Gustavo Peralta, hay tres jugadores cremas que vienen siendo pretendidos por clubes en el extranjero, aunque aún no hay una oferta oficial, no se descarta que haya novedades en las próximas semanas. Se trata de William Riveros, Rodrigo Ureña y César Inga.

"Hoy no ha llegado una oferta concreta por ningún jugador, pero lo que se sabe es que Rodrigo Ureña tiene sondeos de un club del extranjero que podría materializarse en una propuesta terminada la fecha doble de las Eliminatorias. (Williams) Riveros también está siendo sondeado por un club extranjero y César Inga también tiene un club de la MLS que lo está sondeando, entiendo que es Orlando City", manifestó Peralta en la última edición del programa L1 Radio.

De concretarse estas salidas será un duro golpe para el conjunto estudiantil, pues los tres jugadores son claves en el esquema de Jorge Fossati y han tenido un destacado rendimiento en lo que va de la temporada.

Universitario oficializó la contratación de Anderson Santamaría

Mientras tanto, la directiva crema no pierde el tiempo y ya anunció a su primera contratación para afrontar la segunda mitad de la temporada. Mediante sus redes sociales, anunciaron oficialmente la contratación de Anderson Santamaría, quien llega en condición de agente libre.

"El Club Universitario de Deportes anuncia la incorporación del defensor peruano Anderson Santamaría como nuevo refuerzo del primer equipo para lo que resta de la temporada 2025. Su llegada representa un aporte clave en experiencia y polifuncionalidad, con miras a los desafíos de la Liga 1 y la Copa Libertadores. Su experiencia en el alto nivel competitivo lo posiciona como una pieza clave para fortalecer al equipo merengue", mencionó la institución.