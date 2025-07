Universitario de Deportes logró una importante victoria por 1-0 ante Deportivo Garcilaso en la fecha 18 y sigue firme en su camino al título del Torneo Apertura. Los cremas se quedaron con los tres puntos gracias al gol que marcó Aldo Corzo a los 53 minutos. Luego del partido, Williams Riveros sorprendió al referirse sobre el capitán del conjunto crema.

Williams Riveros dio firme comentario sobre Aldo Corzo

Una vez finalizado el encuentro en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco, el central paraguayo compareció ante los medios en la zona mixta tras el encuentro, donde fue consultado por el rendimiento que mostró Aldo Corzo en el partido.

Al respecto, Riveros no dudó en evidenciar su felicidad por la soberbia actuación que realizó el capitán de los cremas, sobre todo por el gol, y que pese a su edad sigue demostrando su importancia en el plantel.

"De Aldo (Corzo) no hay nada que decir, creo que ustedes lo conoce más que nosotros. Es un gran compañero y gran persona, trabaja todos los días a la par de los compañeros. Él sabe lo que quiere y lo viene demostrando, sabemos que no es ningún chico, pero estoy muy feliz por él", expresó.

Williams Riveros opinó ante la posibilidad de lograr el título del Torneo Apertura

De igual manera, el zaguero mostró su entusiasmo tras haber quedado a un solo paso de ganar el Torneo Apertura, pues están a solo una victoria o incluso un empate de poder hacerse con el primer título del año. Asimismo, de lograr la hazaña sería el cuarto torneo corto que podría lograr con la 'U'.

"Sería algo muy lindo, la verdad lo estamos soñando todos, hay varios compañeros que vienen desde 2023. Dimos un gran paso, aún no está nada dicho, hay que jugar el sábado y esperemos que se de junto con toda nuestra gente", declaró.

Aldo Corzo declaró tras la victoria de Universitario

Por su parte, Corzo también declaró tras el partido y opinó sobre la polémica que se surgió en su gol, donde pedían una falta previa. Además, mostró su entusiasmo por el gran rendimiento que mostraron ante Deportivo Garcilaso.

"No, no hay polémica. Desde el lugar donde lo vi no hay nada, solo lo normal en el área. No hay que crear cosas que no sirven. Me deja tranquilo que el equipo vino a jugar e hizo un gran partido, sentí que fuimos superior al rival y tuvimos ocasiones para hacer más goles", mencionó.