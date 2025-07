¿Se va? Universitario sorprende con rotundo mensaje sobre Jorge Fossati: "Gracias..."

Universitario de Deportes se juega este domingo sus opciones de ser campeón del Torneo Apertura 2025 cuando se enfrente a Deportivo Garcilaso en la altura del Cusco por la penúltima fecha. Falta cada vez menos para el partido y el club de Ate dejó atónitos a sus hinchas al dejar un mensaje con respecto al DT del equipo, Jorge Fossati.

En horas de la mañana, la 'U' realizó una publicación en sus cuentas oficiales y en el primer párrafo del mismo se leían estas palabras: "Gracias por tantas enseñanzas, 'Profe'". Esto asustó a sus hinchas, quienes pensaron por un momento que el estratega uruguayo dejaría de dirigir al cuadro crema.

Sin embargo, esto es alejado de la realidad. Resulta que los 6 de julio se celebra en el Perú el Día del Maestro y la institución merengue no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer al 'Nonno' por todo lo que le está brindando al equipo desde su llegada en 2023 y su vuelta el presente año. "En el Día del Maestro, reconocemos la sabiduría y liderazgo de nuestro DT Jorge Fossati", fue el texto que completó el post en redes sociales.

Universitario dedicó mensaje a Jorge Fossati por el Día del Maestro en nuestro país. Foto: Universitario de Deportes

Lo hecho por el elenco estudiantil tuvo repercusión en sus aficionados, quienes no dudaron en llenar de respuestas a la publicación, asegurando que tuvieron un susto grande al leer las primeras palabras. "Pensé que se iba", "Pon primero el segundo párrafo, casi me infarto", "¿Qué hacen asustar?" y "Me asustaron", fueron algunos de los mensajes que invadieron el ciberespacio.

Jorge Fossati está el la pelea por el Apertura y clasificó a octavos de Copa Libertadores

En su regreso a Universitario este 2025 tras ser campeón nacional dos temporadas atrás, el entrenador de 72 años viene consiguiendo resultados importantes, pues sus dirigidos están en la lucha con Alianza Lima por ser campeón del Torneo Apertura a falta de dos fechas para el final. Asimismo, consiguió un hito al clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores tras 15 años de ausencia para el club.

Jorge Fossati viene teniendo buenas estadísticas con Universitario este 2025. Foto: AFP

Hasta el momento, Jorge Fossati ha dirigido 11 partidos a la 'U' en su segunda etapa en todas las competiciones (ocho por Liga 1 y tres por Copa Libertadores), de los cuales ha ganado seis, empatado dos y perdido los tres restantes; sumando 20 puntos de 33 posibles. Además, los cremas anotaron un total de 19 goles y recibieron solo siete.