Ojalá se entienda que el fútbol es un espectáculo

ES HORA DE DISPARAR... Qué tal causitas. El partido de este sábado en Matutelandia se pone bonito, pues se agotaron las entradas para las tres tribunas habilitadas. Los gronigans no podrán contar con sus hinchas en la svr por una medida ejemplar que busca erradicar la violencia. Ojalá se entienda que el julbo es un espectáculo, nada de violencia y que al final de los noventa minutos tuto queda en la cancha. Solo así no se le dará excusas a las fuerzas del orden de mandar en la programación del torneo lorcho. ¡Esa es! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

El Orejas es uno de los referentes para la chibolada que recién aparece en la pelotita, por eso intenta convencer a Colcha que si el próximo año no se da su venta al exterior pida que lo presten al equipo del final de la Javier Prado para poder mostrarse. El tema no es fácil, pues hay más de un club del país del Chavo que le ha puesto la puntería y dizquen harán cualquier esfuerzo para jalárselo a sus filas. ¡Asu mare!

La justicia no es para tutos en el julbo, pues Quico está corrido y con esa excusa dizquen su plantel no la ve desde hace dos meses, mientras la people de la Agremiazao se hace de la vista gorda. Las malas lenguas juran que tuto está digitado únicamente para perjudicar al Canalla, que si bien es cierto tiene por ahí sus arrugas, no es el único equipo al que le deben aplicar tuto el peso de la ley. ¡Are, ajo, erda!