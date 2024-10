Monterrey y Guadalajara empataron por torneo Apertura de Liga MX

Desatención en la defensa de Chivas le permite hasta en dos ocasiones el disparo a Rogelio Funes Mori en el área. El primero no logra conectar, y el segundo se va muy por encíma de la meta de Raúl Gudiño.

(Con anotación agónica de Alvarado, Monterrey empató contra Cruz Azul)

Por su parte, Chivas de Guadalajara atraviesa un presente complicado. El 'Rebaño sagrado' cayó goleando 3-0 contra León y aún no convence dentro del terreno de juego. Frente a esta situación, el técnico Víctor Manuel Vucetich puso su continuidad en manos de la directiva.

"Primero siento impotencia porque el equipo no está respondiendo (…) Yo con la gente no me puedo meter, pueden opinar lo que quieran, las decisiones como siempre estamos dispuestos con la directiva", sostuvo Vucetich en conferencia.