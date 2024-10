"Spider-Man: No Way Home" Alfred Molina realizó triunfal regreso a la saga 'arácnida'

El primer tráiler del esperado Spider-Man: No Way Home ha causado una revolución entre los fanáticos de los super héroes. Los guiños a producciones anteriores, así como las bombas que usaba el Duende verde ha significado un verdadero revuelo entre todos los amantes del héroe arácnido . Pero, la aparición espectacular del Doctor Octupos interpretado por un viejo conocido de la franquicia como lo es Alfred Molina ha dejado emocionados y con ganas de ir al cine para verla.

Alfred Molina vuelve a interpretar al Doctor Octopus después de 17 años Imagen: Tráiler Oficial

Pero, esto no quiere decir que haya dejado de actuar, después de la película de héroe arácnido, Molina interpretó a un obispo del Opus Dei en el Código Da Vinci (2006). Unos años después, fue a un padre severo en la cinta 'An Education'. En el 2009, junto a Steve Martin dio vida al jefe de la policía en la Pantera Rosa. Para Molina, el cine de magia y acción no es desconocido, ha tenido papeles como un Hechicero malvado en 'El Aprendiz de brujo' y un vendedor de animales en 'El príncipe de Persia'. Por otro lado, también ha trabajado en cintas animadas como en 'Rick and Morty' en donde da vida a 'El Diablo', en Frozen 2 como Rey Agnar y , en la popular, 'Moster University' como el profesor Knight.