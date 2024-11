WhatsApp Plus: por qué seguimos conectados cuando cerramos la aplicación

WhatsApp es sin duda la red social de mensajería más usada a nivel mundial. Incluso, cuando se pensó que Telegram sería el nuevo favorito, su plataforma no llegó a convencer a los usuarios que decidieron no migrar del todo.

Si eres curioso te habrás dado cuenta que, aunque no uses la aplicación, tus contactos te ven "en línea" en los chats de WhatsApp, causando más de un problema cuando no respondes a tiempo los mensajes que te envían. Pero, ¿por qué pasa esto?