WhatsApp: este es el 'mensaje troyano' que mandan los hackers y que nunca debes abrir

Cabe mencionar que esta modalidad de estafa se produce cuando el cibernauta recibe un correo con un particular mensaje, el cual contiene un virus troyano y busca extraer tanto la copia de seguridad de tus conversaciones como el historial de tus llamadas.

Afortunadamente, todo estará bajo control si eres precavido y piensas bien las cosas. Si has recibido el email, pero no hiciste ninguna descarga, lo más probable es que tu dispositivo móvil no se haya infectado, al menos por este medio.