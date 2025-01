Joven se vuelve viral tras colocar su CV en cartel gigante y nadie lo llamó - Video

Tras seguir con la pandemia del nuevo coronavirus , muchas personas en el mundo se han quedado sin trabajo alguno, motivo por el cual han buscando alguna forma o emprendimiento para poder tener ingresos económicos y así ayudar a su familia; sin embargo, este no es el caso de Chris Harkin, un joven que se volvió viral tras busca trabajo de una manera peculiar pero no tuvo respuesta alguna.

"Por favor, contráteme", es el mensaje que el joven de 24 años, eligió como slogan para la valla publicitaria que puso en la calle, en un intento más por conseguir un trabajo. Según relata Chris, lleva buscando trabajo desde septiembre de 2019, tras graduarse de la universidad y no lo ha conseguido. También contó que se ha avocado a aplicar para cerca de 300 puestos de trabajo hasta en una semana pero no ha tenido suerte.

Aunque la valla publicitaria estuvo publicada durante dos semanas, aún no ha recibido una oferta de trabajo. Según reporta el medio británico Metro, tiene sentimientos encontrados por lo que hizo, y no está tan seguro sobre si recomendaría o no la inversión a otras personas que, como él, están en búsqueda activa de trabajo.