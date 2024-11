¿Ves el error?: encuentra el número que no guarda relación con los demás

Los retos y acertijos visuales se volvieron tendencia en tiempos de pandemia y hasta la fecha no han podido ser destronados. Cada vez son más los usuarios que ingresan a redes sociales para poner a prueba su nivel de concentración .

El reto parece sencillo a primera vista, pero no es como parece y esto principalmente porque debes ubicar al número que no guarda relación con los demás en tiempo récord.

reto visual: encuentra el número que es diferente al 803

El número que no guarda relación con los demás está ubicado en la parte superior de la imagen, específicamente para el lado derecho. Recuerda que solo tienes 10 segundos para marcarlo como logrado.

Si no lograste ubicar al número oculto no te preocupes, puesto a que este reto solo ha podido ser resuelto por unos cuantos. El número que no guarda relación a los demás es el 903 y está ubicado, como se precisó anteriormente, en la parte superior.