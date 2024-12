Broncho Vaxom: ¿Qué es y cuál es su función?

"Hemos encontrado un fármaco que puede inhibir y prevenir la infección con el virus Covid porque suprime la expresión de las proteínas a las que se adhiere este virus: si no hay conexión, no habrá entrada del virus; si no hay entrada de virus, no hay infección o, en todo caso, estará muy disminuida. Este es el descubrimiento que hemos hecho. Básicamente es un fármaco que tiene un perfil de seguridad muy alto y una toxicidad muy baja, y en este sentido -es importante subrayarlo- es un fármaco que podría probarse bien y pronto", fueron las palabras de Vercelli, para la televisión abierta italiana.